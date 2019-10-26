Terazi – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Kazanımlarınız, gelirleriniz, finansal kaynaklarınız ve sahip olduğunuz eşyalar anahtar kelimelerimiz. Gelirlerinizde artış meydana gelebilir, yeni bir kazanç yolu bulabilirsiniz. Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Bu Yeni Ay haftası terapi almak, ruhsal sıkıntılarınıza çözüm bulabilecek kişilerle bir araya gelmek için de uygun. Biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir.

Güneş ve Uranüs etkileşimi, sağlıkla ilgili konularda sizi veya babanızı istikrarsız bir duruma sokabilir. Bu kan ile ilgili bir sorun olabileceği gibi tansiyon ya da kalp gibi bir durum da olabilir. Hiç hesapta olmayan sürpriz bir ödeme de meydana gelebilir açıkçası. Bu ailenizi ilgilendiren bir ödeme, borç ve parasal bir durum olabilir. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Venüs, türlü keyifli seyahatleri hayatınıza katmaya başlayacak. Yakın çevreniz ile keyifli vakitler geçirebilir, yalnız olanlar özellikle biraz daha flörtöz bir ruh haline bürünebilirler. Her türlü iletişim, haber alma, yayıncılık ve olası önemli toplantılarda şans genel anlamda sizden yana olacak. Sizden beklenen tek şey dağılmadan organize olabilmeniz. Kardeşler ve yakın akrabalar ile olası sorunların üstesinden daha kolay gelebileceksiniz.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz, veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın. Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle yapacağınız elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise parçası eksik çıkabilir. Aslında bunlar hep Merkür'ün cilveleri!