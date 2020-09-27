Terazi – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Mars / Satürn sert etkileşimi özellikle hem ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konular hem de şi-kariyerinizi ilgilendiren konular kriz, problem, kötü şans, sıkıntı, dert, tasa, ayrılık, engel gibi durumlar söz konusu. İkili ilişkilerde olası sorunları gereksiz yere büyütmemeye özen gösterin, işinizde üstlerinizle sert tartışmalardan kaçınmakta yarar var.