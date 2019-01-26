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Terazi – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 26, 2019
Terazi – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu
28 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Ailenizle, eşinizin ailesi ile ilgili problemler su yüzüne çıkabilir. Eşiniz, partnerinizin iş durumu kırmızı alarm verebilir, onun işleri çok iyi gitmeyebilir ve bu yüzden ihale size kalabilir, partnerinizle aranızda problemler oluşabilir.

Eğer varsa aklınızda, estetik operasyon yaptırmak için pek de uygun bir zaman dilimi değil. Keza ortaklık kurmak, sözleşme imzalamak için de uygun değildir. Güçlü düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir veya insanların çok fazla sizinle uğraştığını düşünebilirsiniz. Var olan ortaklıklarda son sözü söylemeden önce bir düşünün, son söylenmesi gerekeni ilk söylemeyin. Venüs ve Uranüs etkileşim içinde olacaklar, sürpriz ortaklıklar gündeme gelebilir, beklenmedik yardımlar ve destekler alabilirsiniz. Kendinizi aşka çok daha yakın hissedeceğiniz bir hafta olacak. Eğer yalnız iseniz sürpriz bir aşk bu hafta kapınızı çalabilir, hatta bu aşk çıkma ihtimaliniz olan seyahat esnasında veya gideceğiniz yerde tanışabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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