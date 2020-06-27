Terazi – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir. Bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz.

Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak ya da satmak, kiralamak gibi konular gündeme gelebilir. Uranüs'ün bu tutulmaya destekleyici bir konumda olması, özellikle finansal konular, krediler, burslar, nafaka, primler, burslarla ilgili konularda sevindirici sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev almak için kredi araştırmasına girebilirsiniz ve güzel cevaplar alabilirsiniz. Fakat bu tutulmada Merkür, Yengeç burcunda geri harekette olacağı için ev konularında çok da ani kararlar vermemelisiniz. Merkür'ün geri hareketi sona erdikten sonra yani 15 Temmuz’dan sonra ev ile ilgili yeni bir şeylere başlamak, harekete geçmek çok daha makul olacaktır. Tutulma sürecinde karşılaşacağınız fırsatları 15 Temmuz’dan sonra değerlendirin.