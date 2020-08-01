Terazi – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak Önümüzdeki 10 günlük süreçte sizler için bu Dolunay zamanında havada aşk kokusu var! Birliktelikleri olanlar partnerleri ile oldukça romantik dakikalar geçirebilecekler, yalnızlar ise çok daha kolay flört edebilecekleri kişiler ile tanışabilecekler. Özellikle sosyal çevrenizin de desteği ile yeni kişiler ile tanışabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu Dolunay’da çalışmalar yapabilirler. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evli iseniz şayet, eşinizde size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir.

Eğer hamilelikle ilgili bir beklentiniz varsa bu Dolunay zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer işiniz sahne, sanat odaklı bir işse, ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Eğer özel hayatınıza ilişkin bir takım kararlar verme arifesindeyseniz olumlu veya olumsuz bir zamanın geçmesini bekleyin. Bu Dolunay ile yeni başlayan projeleriniz varsa, üzerinden yeniden yeniden geçmeniz gerekecek! Biraz zaman ve para harcamanız gerebilir yaratıcı projeleriniz için. Eğer çocuğunuz varsa, onun geleceği ile ilgili planlarınızda da değişikliğe gidebilirsiniz. Dolunay ile biraz libidonuz artabilir, özle hayatınızda istikrarı oturtmakta zorlanabilirsiniz. Özgürlük ve bir ilişki içinde olmanın sorgulaması, özgürlük ve çocuk sahibi olmanın sorgulaması yaşayabilirsiniz. Hayatınız özgürlükler ve diğer isteklerinizle ilgili bir sorgulama içinde de geçebilir.

Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, toplaşmalar yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz tadını çıkarmaya bakın. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bu tarihe kadar iyi ilişkiler kurabileceğiniz, huzurlu, şanslı gelişmelerin olabileceği bir süreç olacak sizler için. Terfiler, iş değişiklikleri gündeme gelebilir, üstlerinizle, yöneticilerinizle daha kolay anlaşma zemini oluşabilir. Yalnız olanlar iş vasıtası sayesinde tanışacakları kişi ile flört edebilirler.