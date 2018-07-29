Terazi – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Öncelikle özel hayatınız, aşk hayatınızla ilgili stresli durumlara hazır olun. Aniden ortaya çıkan kavgalar, tartışmalar yüzünden ayrılıklar ve kopmalar söz konusu olabilir.

Bu aralar alacağınız yatırımla ilgili tüyoları dikkatle analiz edin. Hatta bana sorarsanız yatırımlar için pek de öyle uygun bir dönemde değilsiniz. Nereden baksanız bir ay kadar beklemekte fayda var. Kredilerinizi, borçlarınızı yapılandırmanın yolunu bulmakta fayda var. Çocuklarınızla ilgili de stresli durumlar meydana gelebilir, çocuğunuzla tartışmayın ve kavga etmeyin, sakin olmaya bakın. Zaten Merkür'de 20 Ağustos’a kadar Aslan burcunda geri hareket etmeye tüm hızıyla devam edecek. Özellikle bu aralar sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan iletişimde aksaklıklar ve yanlış anlamalar yüzünden sorunlar oluşabilir. Çok uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşmek için organizasyonlar yapabilirsiniz.