Terazi – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. İletişim, seyahatler, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre ilişkileri konusunda bir takım fırsat ve şanslar elde edebileceğinize işaret etmektedir. Dostlarınızdan büyük fayda görebilir, size çok iyi gelecek sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla birlikte iş yapmak, ortak projeler kurmak, para kazanmak için oldukça uygun bir hafta. Bu hafta yeni tanışacağınız kimseler yaşamınıza olumlu anlamda oldukça faydası olabilecek. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, toplaşmalar yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz, tadını çıkarmaya bakın!