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Terazi – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 4, 2020
Terazi – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu
5 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Ailenizle, eşinizin ailesi ile ilgili problemler su yüzüne çıkabilir.

Eşiniz / partnerinizin iş durumu kırmızı alarm verebilir, onun işleri çok iyi gitmeyebilir ve bu yüzden ihale size kalabilir, partnerinizle aranızda problemler oluşabilir. Eğer varsa aklınızda, estetik operasyon yaptırmak için pekte uygun bir zaman dilimi değil. Keza ortaklık kurmak, sözleşme imzalamak içinde. Güçlü düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir veya insanların çok fazla sizinle uğraştığını düşünebilirsiniz. Var olan ortaklıklarda son sözü söylemeden önce bir düşünün, son söylenmesi gerekeni ilk söylemeyin. Kısacası bu hafta özel dahil bir çok noktada ilişki yönetmeyi çok iyi yapmanız gereken bir hafta. Karşınıza çıkacak kişiler çok sakin olmayabilir. Zaman zaman insanları sakinleştirme görevi size kalabilir. Aynı şekilde ev için kazalara dikkat etmelisiniz.

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