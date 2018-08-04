Terazi – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Burcunuza geçen Venüs ile beraber daha alımlı, daha güzel, kendinizi çok daha keyifli ve mutlu hissedeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu dönem fiziksel görüntünüze değişiklikler yapabilir, saçınızın rengini değiştirebilir, tarzınızı değiştirebilir, bazılarınız estetik operasyonlar yaptırabilir.

Bunun yanı sıra aşkı hayatınıza çok daha kolay bir şekilde çekebileceksiniz. Çevrenizdeki insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz. Spot ışıkları üzerinize parlamaya başlayacak. Hayata daha sevgi penceresinden bakabilecek, huzur çok daha fazla ön planda olacak. Yaratıcı ve sanatsal konularda ilham melekleri çevrenizde uçacak. Çevrenizdeki insanlardan bol bol iltifatlar alabileceksiniz ve bu sayede kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Bu dönem hayatınızı güzelleştirmek adına adımlar atacaksınız.

Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma ile beraber hayatınızın öne çıkacağı konular dostlar, arkadaşlıklar, üye olduğunuz gruplar, kulüpler, sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler olacak. Bu tutulma ile bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpleri, STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz.

Tutulma etkisi ile oldukça eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve tüm bu önemli gelişmeleri 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.