Terazi – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında. Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar seyahat edecek. İlişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler sık sık gündemde olabilecek. Bunun yanı sıra düşmanlarınızı çok daha net bir şekilde görebilecek, onlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebileceksiniz. Bu süreçte partnerinize sık sık fikirleriniz ve düşünceleriniz için destek vermeniz gerekebilir. Tek handikapı, hızlı ve düşünmeden yapacağınız hareketler ve kararlar partneriniz veya ilişki içinde olduğunuz kişi tarafından sert bir şekilde eleştirilmenize neden olabilir. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Hafta boyunca, ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, primler, miraslar, muhasebe işleri, banka işleri, yatırımlarla ilgili konularda oldukça stresli, problemli bir hafta sizleri bekliyor. Bu konularla ilgili işler kontrolden çıkabilir, istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Hatta bu konularla ilgili çatışmalar içine çekilebilirsiniz, insanlarla tartışabilirsiniz. Hafta boyunca biraz esnek olmanızda fayda var. Size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler olabilir. Para meselesi dostlarınızla aranızı açabilir. Hafta boyunca birilerine kefil olmak, borç vermek içinde pek uygun değil açıkçası. Krediler onaylanmayabilir, sponsor bulamayabilirsiniz. Finansal beklentileriniz pek karşılanmayabilir.