Terazi – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır.

İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi almak isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Bu Plütonik tutulma ile ev-iş arasındaki dengeyi bu hafta iyi kurmanız gerekebilir, her iki alandan veya en azından birinde krizler yaşanabilir, değişimler meydana gelebilir. Özellikle dışarıdan gelecek olan yeni fikirlere ve tavsiyelere bu hafta daha çok kulak verin, çıkış kapınız olabilirler. Başka insanların fikirlerine de yaşamınızda yer verin, değişimlere, değişik, farklı şeylere yaşamınızda yer açın. İş hayatınızda, mesleki anlamda ciddi krizler deneyimleyebilirsiniz. Ya da sizin kontrolünüz dışında değişimler meydana gelebilir, yöneticileriniz değişebilir. İş anlamında yetkileriniz ve sorumluluklarınızda aynı ölçüde artabilir.