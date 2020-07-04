Terazi – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. İş ve çalışma ortamınızda size destek olacak kişilerle, yeni müşterilerle karşılaşmanız, yaratıcı esinlerinizi kullanmanız için size gerekli desteği sunacaktır.

Sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, bağışıklık sisteminize. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Yalnız yine de eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayaklar yere sağlam basan bir durum olduğunu araştırın. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek kilo vermek diyet yapmak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz. İş ve kariyeriniz ile ilgili konularda manevi anlamda çok güzel destekler alabilecek ve kendinizi güvende hissedebileceksiniz.