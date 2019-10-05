Terazi – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Kendinizi ifade ederken kullandığınız kelimelere dikkat edin, farkında olmadan çevrenizdeki insanları yaralayabilirsiniz. Hafta boyunca yeni eğitimlere başlamak, yeni bir şeyler öğrenmek, kurslara ve seminerlere katılmak için gökyüzü oldukça uygun. Yalnız aile içinde huzur ve güven bu hafta pek yok gibi. Duygusal gerilimler yaşanabilir, aile tarafından pek de hoşunuza gitmeyecek kurallar gelebilir. Ailede yaşlı kişilerin sağlığı ile yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Hafta boyunca eve ve aileye ait sorumluluklar artabilir.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, finansal konular gündemde olmaya başlayacak. Evet kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabileceksiniz, fakat bu konuda daha hırslı davranabilirsiniz de, ya hep ya hiç mantığında hareket etmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınız daha çok giyim, kuşam, süs gibi konular üzerine olacaktır. Finansal anlamda şanslı fakat aynı şekilde fazla inatçı da davranabilirsiniz dikkat.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik ve bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz.

Bu Dolunay’da Güneş ve Plüton’un etkileşimi ev, yuva, aile ile ilgili bir takım konularda aşılması gereken bir engele işaret etmekte. Aile büyükleri ile ilişkilere dikkat etmekte yarar var. Bu Dolunay’a Jüpiter'in de güzel bir kontağı olacak, bir yerlere kaçmak, yeni eğitimler almak, yakın çevrenizden hayatınızı kurtaracak akıllar almak çok olası.