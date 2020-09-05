Terazi – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Mars haritanızın 7. evinde geri gidecek. İlişkilerde ve ortaklıklarda tehlike çanları çalmaya başlıyor! Partnerinizle veya ortağınızla ortak paydada buluşmakta zorlanabilir, birbirinizi sürekli eleştirebilir, incir çekirdeğini doldurmayacak muhabbetlerden büyük yangınlar çıkartabilirsiniz. Düşmanlıklara biraz daha açık ve savunmanız kalabilirsiniz bu dönemde. Size yardım ve destek olmak isteyen kişilerin niyetlerini yanlış anlamaktan ötürü onlara karşı fazlaca sert davranabilir, aranıza soğukluk girebilir. Bu tarih aralığı bir ortaklık başlatmak veya evlenmek için pek de uygun bir zaman aralığı değildir aslında. Tüm ortaklaşa işlerdeki çalışmalarınızda sürekli başa sarıyormuş gibi hissedebilirsiniz, bunun için endişe etmeyin. Süreci gözlemleyin ve nerede hata yaptığınızı tespit edin. Size verilen bir takım büyük sözlerin tutulmasında gecikmeler söz konusu olabilir.