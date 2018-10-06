Terazi – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile kafanızı, zihninizi nasıl daha iyi para kazanabilirim şeklinde saksıyı çalıştırmaya başlayacaksınız.

Para ile ilgili anlaşmalar, sözleşmeler hatta kazancınızı arttırmanız için seyahatler bile söz konusu olabilir. Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ile birlikte hayatınızın gidişatı ile ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır. Yeni Ay zamanı biraz daha müsrif olabilir, önünüze çıkan koşul veya fırsatları aşırı eleştirel yaklaşmaktan dolayı değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Yeni Ay’da Güneş/Plüton etkileşimi ile ev, yuva, aile ile ilgili bir takım konularda aşılması gereken bir engele işaret etmekte. Aile büyükleri ile ilişkilere dikkat etmekte yarar var.