Terazi – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Özellikle yakın çevrenizle, komşularınızla, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla güven sarsabilecek olaylar, hayal kırıklığı olabilecek durumlar söz konusu olabilir. Trafikte dikkat, dalgınlık yüzünden sıkıntı yaşamayın. Bu hafta e-posta, SMS ve kurye gönderilerinizde dikkat edin, yanlış paketler yanlış kişilere gitmesin.

Bu hafta iletişim ile ilgili her türlü konuda kendinizi engelleniyor gibi hissedebilir veya gerçekten de engellerle karşılaşabilirsiniz. Fikirleriniz, düşünceleriniz kolay kolay kabul görmeyebilir. Özellikle iş konusunda gerçekçi olmayan yatırımlar, adımlar ve hedeflerden uzak durun, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Bu da daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına. Eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Zira bir yanılsama ile de karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek kilo vermek diyet yapmak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz. Eğer birini işe alacaksanız, onu dikkatli araştırmanızda fayda var. İş konusunda kime ne sorumluluk verdiğinize dikkat edin, işinizin takibini iyi yapın.