Terazi – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile iş anlamında daha yaratıcı olabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, iş arıyorsanız yaratıcı taraflarınız kullanabileceğiniz işlere veya sanatsal bir takım işlere girebilirsiniz. Ruhunuzu yapacağınız işlerle huzur bulmasını sağlayabileceksiniz.

Free lance olarak çalışıyorsanız eğer bu hafta oldukça bereketli ve kazançlı bir hafta olabilecek sizler için. İş konusunda karşılıksız harika destekler ve yardımlar alabileceksiniz. İş ortamınızda, aranızın limoni olduğu bir arkadaşınız varsa bu aralar barışmak, ortamı yumuşatmak için harika! Yeni yaratıcı işler peşinde koşabilirsiniz. İş konusunda belki de son dönemin en bereketli zamanları içinde olabilirsiniz. Yalnız hafta boyunca iştahınız oldukça yerinde olabilir, özellikle şekerli gıdalar, pastalar, kekler, baklavaları fazla kaçırabilirsiniz aman dikkat. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Aileyi ilgilendiren konularda, yaşadığınız alanda ve ortaklıklarınız, partner ilişkilerinizde zorlanma, engel, gereksiz öfke patlamaları, gerginlikler, kibir ve ukalalık yüzünden sorunlar söz konusu olabilir. Bu dönem partner ilişkileriniz makaslanabilir, gerginlikler, soğukluklar, mesafe gibi durumlar söz konusu olabilir. Aile içinde ise sağlık sorunları, baba ile ilgili problemler veya alım, satım işleriniz varsa gecikmeler söz konusu olabilir.