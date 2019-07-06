Terazi – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Hafta boyunca ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, primler, miraslar, muhasebe işleri, banka işleri, yatırımlarla ilgili konularda oldukça stresli, problemli bir hafta sizleri bekliyor. Bu konularla ilgili işler kontrolden çıkabilir, istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Hatta bu konularla ilgili çatışmalar içine çekilebilirsiniz, insanlarla tartışabilirsiniz.

Hafta boyunca biraz esnek olmanızda fayda var. Size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler olabilir. Para meselesi dostlarınızla aranızı açabilir. Hafta boyunca birilerine kefil olmak, borç vermek için de pek uygun değil açıkçası. Krediler onaylanmayabilir, burçlar çıkmayabilir, sponsor bulamayabilirsiniz. Finansal beklentileriniz pek karşılanmayabilir. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. Ev ve iş arasındaki dengeyi bu hafta iyi kurmanız gerekebilir, her iki alandan veya en azından birinde krizler yaşanabilir, değişimler meydana gelebilir. Özellikle dışarıdan gelecek olan yeni fikirlere ve tavsiyelere bu hafta daha çok kulak verin, çıkış kapınız olabilirler. Başka insanların fikirlerine de yaşamınızda yer verin, değişimlere, değişik, farklı şeylere yaşamınızda yer açın. İş hayatınızda, mesleki anlamda ciddi krizler deneyimleyebilirsiniz. Ya da sizin kontrolünüz dışında değişimler meydana gelebilir, yöneticileriniz değişebilir. Patronlarla ilişki dengenizi dikkatli kurmalı, güç çekişmelerine girmemelisiniz. İş yerinde patronlar, evde baba veya eşinizle takıntılı tartışmalardan uzak durun. Fakat evinizde değişimler yapmak, bir şeyleri kırıp döküp yeniden yapılandırmak için de harika bir hafta.

Güneş/Neptün etkileşimi ile iş ve çalışma ortamınızda size destek olacak kişilerle, yeni müşterilerle karşılaşmanız, yaratıcı esinlerinizi kullanmanız için size gerekli desteği sunacaktır. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığını gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir.

Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir. Bu ay maaş bordronuzu da dikkatle incelemenizi öneririm, ödemelerde muhasebesel bir hata ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın doğum günü için alacağınız hediyede karışıklık çıkabilir. İşte Merkür bu tarz pürüzler çıkarmak için kollarını sıvamak üzere.