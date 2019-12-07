Terazi – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Seyahatler ön plana çıkmaya başlayacaktır, bunun yanı sıra tüm iletişim aletleri ile aktif iletişimin içinde olacak, web, internet gibi konularla daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni bir eğitim için araştırmalara başlayabilirler. Yalnız yakın çevrenizde ki herkese yetişmeye çalışmaktan kendinize yeteri kadar zaman ayıramayabilirsiniz.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Eve ve aileye dair istemediğiniz bir takım sorumluluklar alabilirsiniz. Aile ile ilişkilerinizde soğukluk ve mesafe girebilir. Eviniz için yaptırmayı planladığınız değişiklikler pek de istediğiniz, planladığınız şekilde gitmeyebilir. Sipariş ettiğiniz eşyalar geç gelebilir ya da kırık-dökük-sökük gelebilir. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Bilgi hataları, iletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslarla ilgilidir. Şansınızın açılacağı ve büyük fırsatlarla karşılaşacağınız konular; gayrimenkul, aile, krediler, borçlar, miras, burs, sponsorluk ile ilgili konular olacaktır. Yıl bitmeden büyük ödüllere ve fırsatlara hazır olun!