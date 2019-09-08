Terazi – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak ve çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bir check uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sizi çok yoracak ve sorumluluklarınızı arttıracak bir yükün, işin altında da girebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizi çok hünerli ve yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Daha çok anlatmak, anlamak, okumak, iletişim kurmak isteyeceksiniz.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Burcunuza geçen Venüs ile beraber daha alımlı daha güzel, kendinizi çok daha keyifli ve mutlu hissedeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu dönem fiziksel görüntünüze değişiklikler yapabilir, saçınızın rengini değiştirebilir, tarzınızı değiştirebilir, bazılarınız estetik operasyonlar yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra aşkı hayatınıza çok daha kolay bir şekilde çekebileceksiniz. Çevrenizdeki insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz. Spot ışıkları üzerinize parlamaya başlayacak. Hayata daha sevgi penceresinden bakabilecek, huzur çok daha fazla ön planda olacak. Yaratıcı ve sanatsal konularda ilham melekleri çevrenizde uçacak. Çevrenizdeki insanlardan bol bol iltifatlar alabileceksiniz ve bu sayede kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Bu dönem hayatınızı güzelleştirmek adına adımlar atacaksınız.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Gizli saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Bu da daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına. Eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Zira Neptünyen Dolunay’da bir yanılsama ile de karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran, zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek ve diyet yaparak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz.

Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte; daha çok hayatınızda kardeşler, iletişim, sağlık, günlük işler ile ilgili alanda hissedersiniz. Kendinizi günlük işlerinizi hallederken nasıl ifade ettiğinize dikkat edin. İletişim kanallarını karıştırmayın, kime neyi nasıl gönderdiğinize dikkat edin. Hatlar, konuşmalar ya da gönderiler karışmasın. Komşularınız veya kardeşleriniz ya da varsa çalışanlarınız hayal kırıklığı yaşatabilirler. Fikirlerinizi ve projelerinizi dikkatli organize edin. Kendi işinizi yapıyorsanız parasız iş yapmayın, olabildiğince peşin çalışmanızda fayda var. Eğer birini işe alacaksanız, onu dikkatli araştırmanızda fayda var. İş konusunda kime ne sorumluluk verdiğinize dikkat edin, işinizin takibini iyi yapın.