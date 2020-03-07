Terazi – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay 12. evinizde meydana geliyor bu da korkular, arkanızdan dönen işler, hastalıklar, bilinçaltı, psikoloji ile ilgilendiren alanları etkileyecek. Bu hafta özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir.

Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir ve hayal kırıklıkları oluşabilir. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak, finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler gibi konular için uzman birinden destek almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Bu dönemde meditasyon yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran kafanızı dağıtan bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Depresyona eğilim, yalnız kalma isteği, kabuğunuza çekilip yaşama biraz seyirci kalmak isteyebilirsiniz. Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu Dolunay’a Jüpiter’in de olumlu desteği olacak. Evinizde, yuvanızda, ailenizde mutluluk rüzgarları esmeye başlıyor. Evinize yeni eşyalar alabilir, ailenizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Ev içinde sorunları sevgi ile çözmek çok daha kolay olacaktır. Hafta boyunca gayrimenkul ile ilgili işler çok daha yolunda gidebilir ve güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.