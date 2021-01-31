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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

1-7 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
31 Ocak 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

İlişki, partner, aşk hayatınızda problemlere hazır olun. Geçmiş sorunlar önünüze gelebilir.

İletişimde yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir, ilişkilerde ani kararlar almayın. Eski sevgililer yaşamınıza girmek isteyebilir, temkinli olun. Retroyla gelen retroyla hayal kırıklığıyla gidebilir. Yeni ilişkiye de başlamayın. Mümkünse tanıyın başlangıçları 21 Şubat sonrasına bırakın. Çocuklarınızla ilgili gündemler yorabilir, iletişimde sıkıntılar çıkabilir; sakin ve anlayışlı davranın. Yatırımlar konusunda dikkatli adımlar atın. Yeni imzalar atmayın.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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