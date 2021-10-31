Terazi Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021

1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Finansal alanınıza Yeniay doğuyor. Kazançlarınızı arttırmayla ilgili mücadeleniz devam ediyor.

Yeni bir kariyer başlangıcı, beklediğiniz paranın elinize geçmesi, sürpriz bir kazanç, zam, terfi gibi konularla karşılaşabilirsiniz. Yatırımlarınız, gayrimenkul alanlarında bazı tamamlanmalar, şanslar elde edebilirsiniz. Beklediğiniz bir satışın gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Harcamalarınız bu dönem artarken, beklenmedik ödemeler gündeminize gelebilir. Kredi çekmek istiyorsanız temkinli adımlar atın, borçtan kaçının. İş birlikleri, nafaka, miras konularında da kontrol dışı gelişmeler yaşanabilir.