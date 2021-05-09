Terazi Haftalık Burç Yorumu / 10 – 16 Mayıs 2021

Finansal konular, para akışınız, ortak finansal kaynaklarınız, eşinizden gelen ortak gelirler konusunda yeniay sizi yeni başlangıçlar getirebilir.
Maddi koşullarınızla ilgili yeni kararlar, alım satım, mal paylaşımları gündeme gelebilir. Hukuksal bazı konular öne çıkabilir. Vergi, kredi, ödemeler, banka, miras, nafaka gibi konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Borçlarınızı tamamlayabilir, yeni yatırım kararları alabilirisiniz. İşlerinizde meydana gelen tıkanıklıklar konusunda sakin hareket edin.