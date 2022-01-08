Terazi Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosu aşk hayatınız, flörtleriniz alanında sizi zorlayacak. Problemleriniz varsa sorunlar iyice gün yüzüne çıkabilir. Geçmiş konular açılacaktır. Radikal ayrılıklardan kaçının.

İletişim gezegeni geri giderken, yanlış anlaşılmalar artacaktır. Sakinliğinizi korumalısınız. Geçmiş aşkların karşınıza çıkması, ‘deneyelim' teklifleri kafanızı bulandırabilir. Şans vermeyin. Aynı şekilde ani bir aşka da başlamayın. Ebeveyn olanlar için çocuklarınızla ilgili iletişim şeklinize 4 Şubat'a kadar dikkat edin. Spekülatif piyasalar, altın, döviz gibi yatırımlardan ya da alım satımlardan kaçının. Yetenekleriniz adına güzel bir dönem. Yaratıcılığınızı konuşturun.