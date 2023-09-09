Terazi Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023
11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
23 Eylül'de Güneş'in burcunuza geçişine kadar kendinizi biraz geriye çekebilir, insanlardan soyutlayabilir, yaşamınızın muhakemesini yapabilirsiniz. Parasal kaynaklarınızda beklediğiniz işler yavaşlayabilir. Merkür retrosu 15 Eylül itibariyle bitiyor. Bu size anlaşmalarınız, kontratlarınız, sözleşmeleriniz varsa, daha rahat hareket etme özgürlüğü getirebilir.
Yaratıcılığınız artacaktır. Hedeflerinize yönelebilir, kendinizi toplum önünde, kariyer planlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Ortaklı çalışmalar ayın ikinci yarısı öne çıkabilir. Miras, vergi, nafaka, kredi, ödemelerle ilgili gelişmeler, harcamalar gözden geçirilebilir. Mücadele verdiğiniz konulardan ders çıkartın. Önümüzdeki hafta girdiğiniz sosyal ortamlarda, topluluklarda, arkadaş organizasyonlarında gerginlikler yaşanabilir. Size iyi gelmeyen ortamlardan uzaklaşın, tartışmalardan kaçının, ruhsal sağlığınız açısından bu dönemin hassas geçebileceğini unutmayın.