Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Finans konuları mercek altında. Mars alacak- verecek, kredi, ödemeler, borç, vergi, miras gibi tüm parasal mevzularda ani gelişmeler ve zamana zaman stres yaratacak durumları karşınıza getirebilir.

Beklenmedik borçlar ve sürpriz harcamalar ortaya çıkarken, kimileriniz için de beklediğiniz bir para varsa sürpriz bir şekilde elinize geçmesi söz konusu olabilir. Emlak, gayrimenkul satışı ve kiralanması gibi konularda gelişmeler yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza bu dönem özen gösterin ve dikkat edin. Kötümser ve takıntılı düşüncelerden uzak durun.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Mars Boğa burcunda: Huzurunuzu kaçırmaya geldim
Kova burcunu 2021’de neler bekliyor?
Oğlak burcunu 2021’de neler bekliyor?