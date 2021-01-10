Terazi Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Finans konuları mercek altında. Mars alacak- verecek, kredi, ödemeler, borç, vergi, miras gibi tüm parasal mevzularda ani gelişmeler ve zamana zaman stres yaratacak durumları karşınıza getirebilir.

Beklenmedik borçlar ve sürpriz harcamalar ortaya çıkarken, kimileriniz için de beklediğiniz bir para varsa sürpriz bir şekilde elinize geçmesi söz konusu olabilir. Emlak, gayrimenkul satışı ve kiralanması gibi konularda gelişmeler yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza bu dönem özen gösterin ve dikkat edin. Kötümser ve takıntılı düşüncelerden uzak durun.