Terazi Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yaşamı boyunca huzur, adalet ve sevgi arar. Tarafsızdır. Venüs güzellik ve zevk bahşeder. Sosyaldir, diplomasiye önem verir.

Diğer kişilerle iyi ilişkilere sahip olmak ister. Uzlaşmacı ve zevk sahibidir. Yükselen'de kibarlık ve yanakta gamze vurgusu çoğunluktadır. Bir olayın iki tarafını da rahatça gözlemleyebilir. Romantiktir, aşka, sevgiye çok önem verir. Ruhsal dengesi bozulursa oradan oraya savrulabilir. “Her şeyin en güzeli” kelimesi onlara adanmıştır. Doğal bir güzelliği vardır. Kararsızlığı başına bela olabilir. Bel, böbrekler ve cilt rahatsızlıklarına dikkat etmelidir.