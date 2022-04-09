Terazi Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022

11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Meslek hayatınız, sağlığınız ön planda olurken çalışma koşullarınızı gözden geçirebilir, rutinlerinizi, günlük hayatınızı düzenleyebilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir.

İşten ayrılabilir, işinizi değiştirebilir ya da uzun zamandır hayal ettiğiniz bir iş imkânıyla karşılaşabilirsiniz. Bu kimileri için yeni teklifleri meydana getirebilir. Çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Üretken olacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızla, hizmet aldığınız kişilerle bazı yol ayrımları yaşanabilir. Beslenmenize dikkat edin. Diyete ve spora başlamak için uygun bir dönem. Sağlık sorunları olanlar için şifa kapıları açık.