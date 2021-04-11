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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

12 - 18 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
11 Nisan 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Sizin için önemli bir Yeniay. İlişkilerinizde önemli gelişmeler yaşanabilir. Evliliğiniz, ortaklığınız, eşinizin yaşamındaki gelişmeler sizi etkileyebilir.

Bunun yanı sıra bazılarınız evlilik kararı alırken, bazılarınız ortaklık girişimlerinde bulunabilirsiniz. Değişime kendinizi açmalısınız. Her şey kontrolünüz altında olmayabilir. Kararlarınızı cesaretle verirken sağlam adımlar atmaya özen göstermelisiniz. Hukuksal konulardaki çözümler, yer değişimleri, iş hayatınız, ticari gelişmeler, görüşmeler adına da desteklenebilirsiniz. Kimilerinize seyahatler gündeme gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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