Terazi Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021
13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ailevi konular ve yuvanız mercek altında olacak. Evinizin içerisinde çıkabilecek arızalar ve tamiratlar masrafları arttırabilir.
Venüs retrosunda tadilat yaptırmayın, evinizi değiştirmeyin, dekorasyon yenileme işlerinden kaçının. Gayrimenkul alım satım konusunda zararına satabilir, pahalıya alabilirsiniz, retro'nun bitmesini bekleyin. Ebeveyn ve ailevi ilişkilerinde gerginlikler, bazı anlaşmazlıklar, geçmiş ailevi konular ortaya çıkabilir. Eleştirinin dozuna dikkat edin. Kimilerine sürpriz para, mirastan pay gibi konular gündeme gelebilir.