Terazi Haftalık Burç Yorumu / 13 Eylül – 19 Eylül 2021

13 Eylül – 19 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Venüs Akrep yolculuğu para evinizde gerçekleşeceğinden, harcamalarınız, bütçe planlamanız göz önünde olacak.

Miras çözümlemeleri, eş, aileden gelebilecek ek kaynaklar, çeşitli yatırım planları söz konusu olabilir. Yeni para girişleri gündeme gelirken, kariyerde fırsatlarla karşılaşabilir, yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. Keyfi harcamalar bu dönem artarken, borcunuz varsa onu taksitlendirme, toparlama yoluna gidebilirsiniz. Gayrimenkul alım satımları, kiralama gibi konular ön plana gelebilir.