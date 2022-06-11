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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 08:46 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

Kardeşler, yakın arkadaşlar, komşular, akrabalarla ilgili konular önümüzdeki 15 gün öne çıkabilir. İletişiminiz artacak, yoğun olacak ve sosyalleşeceksiniz.

Kısa seyahat planları, yakın çevrenizle organizasyonlar yapabilirsiniz. Merkür retrosu sona erdiğinden ertelediğiniz, durdurduğunuz projelerinizi, planlarınızı hayata geçirebilir, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri yapabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilir, hukuksal konuları çözümleyebilir, ortaklık kararı verebilirsiniz. Eşinizin yaşamında yeni planlar, yeni kararlar gündeme gelebilir.

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