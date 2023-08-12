Terazi Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023
14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay sosyal bir hareketlilik, yeni ortamlar, kalabalıklara girmek, davet, organizasyon gibi etkinlikleri öne çıkartabilir. Geçmiş arkadaşlarla görüşebilir, haberler alabilirsiniz. Duygusal konularda sevgi arayışları, mutluluk gibi kavramları sorgulamaya devam edeceksiniz.
Yönetici gezegeniniz Venüs'ün retro olduğunu unutmayın. Kariyerde memnun olmadığınız bir işten ayrılabilir, görev değişimi yaşayabilir, terfi alabilirsiniz. Riskli para alışverişlerine, harcamalara, lüks yatırımlara, spekülatif yatırımlara karşı temkinli yaklaşın, kayıplar yaşanabilir. Ani kararlardan kaçının. Kredi, borç konularına temkinli yaklaşın. Çocuklarla ilgili masraflar artabilir.