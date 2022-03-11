Terazi Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

14 Mart – 20 Mart 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İçe döndüğünüz, hayatı sorguladığınız bir Dolunay. Yaşamınızda gerekligereksiz ayrımı yaparak bir temizlik dönemi olabilir.

Evinizde ve hayatınızda size fazla gelen şeyleri eleyin. Sağlığınıza önümüzdeki 15 gün dikkat etmelisiniz. Kronik sağlık sorununuz varsa tedavi ve iyileştirme yoluna başlayabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınız varsa kurtulmak için olumlu bir dönemdesiniz. Bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirmeli, karamsarlıktan uzak kalmalısınız. Arkanızdan dönen bazı dolaplarla yüzleşebilirsiniz. Keyfi harcamalar yapabilirsiniz.