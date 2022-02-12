Terazi Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hedefleriniz, planlarınızla öne çıkacak, dikkat çekeceksiniz. Sosyal hayatınız bu dönem aktif olabilir, yeni insanlarla tanışabilir, yeni çevrelere girebilirsiniz.

Ekip çalışmaları yapabilir, yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Bunu yanı sıra arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilgili bazı kopuşlar yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler yaşanabilir. Kariyer hayatınızda sürüncemedeki bir konu ya da proje sonuçlanabilir. Çocuklarınızın konuları öne çıkarken, ailenizin desteğini üzerinizde hissedebilirsiniz.