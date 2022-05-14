Terazi Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Maddi konular, maddi güvence arayışı ve kaynaklarınız mercek altında olacaktır. Miras, ortak kazançlar, ödemeler, borçlar, kredilerle ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Nafaka talepleri olanlar için gecikmeler meydana gelebilir. Eşinizin kazancında azalma görülebilir. Kazançlarınızı doğru değerlendirmeli, yatırıma dönüştürmelisiniz. Bekarsanız yeni ilişki teklifleri oluşabilir, yeni bir ortaklığa başlayabilir, yeni anlaşmalar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişten gelen alacak, verecek, borç konuları gündeme gelebilir, bunları çözüm yoluna gidebilirsiniz.