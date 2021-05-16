Terazi Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs-28 Temmuz arasında Jüpiter Balık seyahati mesleğiniz, iş ve çalışma koşullarınızda yenilikler meydana getirecektir.

Sağlığınızla ilgili kronik durumların nüksetmesi, buna bağlı tedavi ve iyileşmeler meydana gelebilir. Jüpiter size destek verecektir. Yeni iş teklifleri, iş değişimleri çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızı düzenlemek, rutinlerinizi farklılaştırmak gibi kararlar verebilir, hizmet aldığınız kişilerin yenilenmesi söz konusu olabilir. Jüpiter 6. Evinizden geçerken genişletme özelliğiyle iştahınız açılabilir, kolay kilo alabilirsiniz.