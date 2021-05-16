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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

17 – 23 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
16 Mayıs 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs-28 Temmuz arasında Jüpiter Balık seyahati mesleğiniz, iş ve çalışma koşullarınızda yenilikler meydana getirecektir.

Sağlığınızla ilgili kronik durumların nüksetmesi, buna bağlı tedavi ve iyileşmeler meydana gelebilir. Jüpiter size destek verecektir. Yeni iş teklifleri, iş değişimleri çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızı düzenlemek, rutinlerinizi farklılaştırmak gibi kararlar verebilir, hizmet aldığınız kişilerin yenilenmesi söz konusu olabilir. Jüpiter 6. Evinizden geçerken genişletme özelliğiyle iştahınız açılabilir, kolay kilo alabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası