Terazi Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay gelecekle ilgili plan ve beklentileriniz konusunda acele kararlar almamanız konusunda uyarıyor. Önümüzdeki 15 gün kendinizi sıkmayın ve olayları akışa bırakın.

Kariyer alanınızda dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bu kimileriniz için işten ayrılmak, kariyer bitişleri şeklinde ortaya çıkarken, kimileriniz için de görev, yer değişimleri, yeni bir işe başlamak şeklinde ortaya çıkabilir. Otorite figürleriyle ilgili anlaşmazlık ve rekabet enerjisinden kaçının. Taşınma, ev kiralama, gibi konular öne çıkarken, gezegenlerin retro harekette bulunması sebebiyle yeni başlangıçları erteleyin. Ailevi konular, aile büyüklerinizin düzeni ve sağlıklarıyla ilgili gündemleri öne çıkabilir.