Terazi Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş'in burcunuza geçişi öncesi Başak yeniayı biraz geriye çekilme ve gelecek planlarını gözden geçirme dönemi. Uzaklarla, yurtdışıyla ilgili gündemler, gelişmeler, haberler alınabilir. Ruhsal ve bedensel sağlık ön planda, ihmal ettiğiniz sağlık sorunlarınız varsa ele alın, sağlığınızla ilgilenin.

Size iyi gelmeyen fazlalıkları (bu bir kişi de olabilir, kullanmadığınız eşyalar da..) ihtiyacı olana verin, boşatın, arının ve temizleyin. Maneviyat, ruhsal çalışmalar şifa getirecektir. Eşinizin ya da partnerinizin işinde, kaynaklarında bir gelişme, uzun zamandır tıkanmış konuların açılması söz konusu olabilir. Neptün bazı konularda karamsarlık, yanılgı, kafa karışıklığı getirebilir. Hayatınızla ilgili alacağınız ciddi kararları 19 Eylül sonrasına bırakın, o zamana kadar acele adımlar atmayın.