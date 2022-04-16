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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

Dolunay ışığını size yansıtacak. Plüto etkisiyle dönüşüm içindesiniz. Yaşamınızla ilgili yeni kararlar verebilirsiniz.

Çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Emek harcadığınız konularda netleşmeler yaşanabilir. Evrenden destek alacaksınız. Evlilik, boşanma kararı verilebilir. Sağlığınızla ilgili beklediğiniz şifalanma, fiziksel görünümünüzde değişimler gündeme gelebilir. Yeni bir düzen kurma kararı, pozisyon, görev değişimleri öne çıkarken, iş değiştirebilirsiniz.

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