Terazi Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022
18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Güneş Aslan burcu yolculuğuyla sosyal çevre ilişkileriniz hareketlenecek, iletişim hızlanacak. Zihniniz yoğun olurken, birçok işi bir arada yapma isteyebilir, hedefleriniz için yeni planlar yapabilirsiniz.
Beklentileriniz, idealleriniz konusunda gökyüzü size destek verecektir. Sürpriz fırsatlarla karşılaşabilir, somut adımlar atabilirsiniz. Çocuklarla bağlantılı konularda yenilik ya da onların yaşamında değişimler ön plana çıkabilir. Venüs 18 Temmuz'da Yengeç burcuna geçerek mesleki alanda fırsatlar getirebilir.