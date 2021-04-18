Terazi Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

20 Nisan itibariyle Boğa burcundaki gezegen yığılımı maddi konular ve paraya vurgu yapacak.

Önümüzdeki 1 ay ailenizi ilgilendiren ortak harcamalar, iş ortaklıklarınız, eşinizin finansal durumu mercek altında olabilir. Çözümler arayacaksınız. Venüs gelir gider, ödemeler, vergi, borç, alacak, miras, nafaka konularında size yardımcı olabilir. Kimilerinizin fiziksel sağlığı, kimilerinizin psikolojik sağlığı adına gündemler, tedaviler söz konusu olabilir. Bu arada estetik, güzellik konularında yenilik yapmak isteyenler için güzel bir dönem. 19-25 Nisan arası yönetici gezegeniniz Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu sürpriz ve sıra dışı bir ilişkiyi, para durumunuzda beklenmedik bir gelişmeyi getirebilir.