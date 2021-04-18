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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

20 Nisan itibariyle Boğa burcundaki gezegen yığılımı maddi konular ve paraya vurgu yapacak.

Önümüzdeki 1 ay ailenizi ilgilendiren ortak harcamalar, iş ortaklıklarınız, eşinizin finansal durumu mercek altında olabilir. Çözümler arayacaksınız. Venüs gelir gider, ödemeler, vergi, borç, alacak, miras, nafaka konularında size yardımcı olabilir. Kimilerinizin fiziksel sağlığı, kimilerinizin psikolojik sağlığı adına gündemler, tedaviler söz konusu olabilir. Bu arada estetik, güzellik konularında yenilik yapmak isteyenler için güzel bir dönem. 19-25 Nisan arası yönetici gezegeniniz Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu sürpriz ve sıra dışı bir ilişkiyi, para durumunuzda beklenmedik bir gelişmeyi getirebilir.

Haftalık Burç Yorumları

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Akrep
Yay
Oğlak
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