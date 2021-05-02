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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu geçişi yeni projeleriniz, ticari konular, girişimleriniz, medya, basın yayın, sosyal medya, yurtdışı konularında size yenilikler vadedecek.

Uluslararası konularda beklediğiniz haberler, taşınmak, eğitim, akademik konularda destek görebilirsiniz. Fikirlerinizi ortaya koyacağınız bir dönem. Önümüzdeki 1 ay hedeflerinizi gerçekleştirmek adına size şanslar sunarken, hukuksal konularda beklentileriniz varsa gelişmeleri karşınıza getirebilir. Dolunay'ın etkisi sürüyor. Kaynaklarınız, yatırımlarınız, paranızı değerlendirmek adına krizler yaşanabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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