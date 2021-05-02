Terazi Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu geçişi yeni projeleriniz, ticari konular, girişimleriniz, medya, basın yayın, sosyal medya, yurtdışı konularında size yenilikler vadedecek.
Uluslararası konularda beklediğiniz haberler, taşınmak, eğitim, akademik konularda destek görebilirsiniz. Fikirlerinizi ortaya koyacağınız bir dönem. Önümüzdeki 1 ay hedeflerinizi gerçekleştirmek adına size şanslar sunarken, hukuksal konularda beklentileriniz varsa gelişmeleri karşınıza getirebilir. Dolunay'ın etkisi sürüyor. Kaynaklarınız, yatırımlarınız, paranızı değerlendirmek adına krizler yaşanabilir.