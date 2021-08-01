Terazi Haftalık Burç Yorumu / 2 Ağustos – 8 Ağustos 2021

2 Ağustos – 8 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Geçmişte halledemediğiniz işleriniz, yarım kalmış yatırımlarınız adına gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Enerjiniz 15 Eylül'e kadar biraz düşebilir. Harekete geçmekte zorlanabilir, yeni adımlar konusunda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza psikolojik ve fiziksel anlamda özen gösterin. Sinirsel rahatsızlıklar, tansiyon ve sindirim sistemiyle ilgili hassasiyetler meydana gelebilir. İlişkilerinizde bu dönem eleştirel ve agresif yönde tutumlar sergileyebilirsiniz. Sakin kalın, kendinizi dinlendirin. Gizli düşmanlıklar, gizli saklı konular ve çevrenizle yaşanabilecek bazı yüzleşmeler meydana gelebilir.