Terazi Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022
2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 6 ay boyunca ortaklıklar, paranızın büyümesi, vergi borçlarınızı düzenleme, kredi çekme konusunda yenilenme getirirken, miras konularının çözümlenmesi gündeme gelebilir.
Eşinizin kaynaklarında genişleme yaşanabilir. Venüs Koç burcu transiti ikili ilişkilerde sorunlar varsa çözümünü, keyifli etkileri, yalnızsanız aşk hayatınızda yeni flörtleri karşınıza getirebilir. Beğenileceksiniz. Yatırım, alım satım, ticari girişimler destekleniyor