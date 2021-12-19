Terazi Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Jüpiter'in desteğiyle bu Dolunay sizin için güzel ve pozitif gelişmeleri yaşamınıza getirebilir. Yabancılar, yurtdışı, uzaklara seyahat arzusu tetiklenebilir.

Yeni yolculuk planları yapabilirsiniz. Yurtdışıyla iş yapıyorsunuz bu alanda neticelenme, ticari konularda belirsizliklerin sonuca ulaşması gündeme gelebilir. Eğitimler, akademik konular, üniversite, burs, hukuksal konularda neticelenme yaşanabilir. Yönetici gezegeninizin bugün itibariyle geri hareketine başladığını unutmayalım. Ev, aile, ebeveynler, gayrimenkul konularında geçmiş konuların önünüze gelmesi, alım satım kiralama gibi yasal süreçlerde gecikmeler, ya da çözüme ulaşması söz konusu olabilir.