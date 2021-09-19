Terazi Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021
20 Eylül – 26 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Meslek, iş ve çalışma koşulları önümüzdeki 15 gün yoğun olarak ön planda olacak.
İş değişimleri, mesleki bitişler, yeni iş başlangıçları söz konusu olurken, yer ve görev değişimleriyle karşılaşabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Birlikte çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişilerle ilgili dönüşümler meydana gelebilir. Sağlığınıza dikkat edin, bağışıklığınızı yükseltin. Diyete başlayabilir, beslenme siteminizi değiştirebilirsiniz. Ani harcamalar gündeme gelebilir.