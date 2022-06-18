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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

Yurtdışı, yabancılar, uzaklara seyahat planları yapabilir, vize, evrak işleri, ticari konularla ilgili gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Hayalinizi gerçekleştirmek için adım atabilir, yeni bir anlaşma, sözleşme yapabilirsiniz. Eğitimler anlamında gökyüzü şans vadediyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek VenüsPlüto üçgeniyle hayatınızda çürümüş ve vazgeçmeniz gereken şeyleri yaşamınızdan çıkartın. Güneş Yengeç seyahati kariyer ve toplumsal statü alanında size başarı getirerek ışığınızı parlatacaktır.

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