Terazi Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosunda duygusallaşabilir, içe dönebilir, geçmişi sorgulayabilirsiniz. Sizin için bir parça inziva dönemi. Bilinçaltı temizliği yapabilir, size zarar veren geçmiş zihinsel kalıplarınızdan kurtulmaya çalışabilir, toksik düşüncelerden arınabilir, hayatınızda genel olarak bir temizliğe gidebilirsiniz.

Fazlalıklara yol verin. Yönünüzü şaşırmış hisseder ve kararsızlık yaşarsanız tüm yeniliklere 15 Eylül sonrasında başlayacağınızı bilin. Ne istediğinizi iyi belirleyin, retro sonrası adımlarınızı kolaylıkla atın. Kontrol dışı bazı olaylarla karşılaşabilir, bazı dedikodular duyabilir, gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı kişileri hayatınızdan ayıklamak için doğru bir evredesiniz. Geçmişten gelen bazı vergi borçları ortaya çıkabilir, unutulmuş ödemeler karşınıza gelebilir. Fiziksel, ruhsal sağlığınıza, kazalara dikkat edin. Bu dönem terapi, tedavilere yönelebilirsiniz. Kendinize akışa bırakın, dinlenin.